حسام حبيب يعلن موعد عزاء جدته في مسجد الشرطة

أعلن المطرب حسام حبيب، موعد عزاء جدته، من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

موعد العزاء

وكتب حسام قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله جدتي الغالية والعزيزة إلى قلبي، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة في التجمع».

شيرين عبدالوهاب تنعى جدة حسام حبيب

وحرصت المطربة شيرين عبدالوهاب على نعي جدة طليقها حسام حبيب، التي وافتها المنية، أمس، من خلال حسابها الشخصي على منصة «تويتر»، معلقة: «بسم الله الرحمن الرحيم: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم)».

وأضافت شيرين عبدالوهاب في منشورها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية؛ جدة حسام حبيب».