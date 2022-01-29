انقلاب قارب يحمل 20 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل بورتوريكو

تعرض قارب، كان على متنه أكثر من 20 مهاجرا، للانقلاب أثناء عملية تهريب بشر في هجرة غير شرعية قبالة سواحل بورتوريكو.

وأشار خفر السواحل الأمريكي، إلى تواصل عمليات البحث في محاولة للعثور على ناجين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القارب انقلب على بعد 69 مترا من الشاطئ

وحلقت فرق الإنقاذ فوق منطقة الحادث بطائرة هليكوبتر للبحث عن ناجين محتملين. وكان المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي ريكاردو كاستروداد، قال في وقت سابق، إن القارب المعروف باسم «يولا»، انقلب على بعد 69 مترا من الشاطئ، وفقًا لوكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية.

من جانبه، قال أحد الشهود، إن عددًا من الأشخاص، تمكنوا من الوصول إلى الجزيرة، فيما أشار خفر السواحل الأمريكي، إلى اعتقال شرطة الحدود، نحو 12 من هؤلاء المهاجرين، بينما احتجزت السلطات الفيدرالية، 17 مهاجرا من الدومينيكان، أمس الجمعة، بعد انقلاب القارب بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لـ بورتوريكو.

وأشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى عمليات بحث لـ خفر السواحل الأمريكي عن نحو 10 آخرين في عداد المفقودين.

خفر السواحل: شهادات الناجين تتحدث عن وجود 27 شخصا كانوا على متن القارب

وقال خفر السواحل، إن الشهادات الأولى للناجين تتحدث عن وجود 27 شخصا كانوا على متن القارب الذي انقلب.

وجاء الحادث بعد يوم من تعليق خفر السواحل الأمريكي، البحث عن نحو 34 مهاجرا فُقدوا في المياه قبالة فلوريدا، فيما عثرت السلطات على 5 جثث.

جدير بالذكر، أن المهاجرين من الدومينيكان وهايتي يحاولون بشكل متزايد عبور 148 كيلومترًا «ممر مونا» الذي يفصل جزيرة هيسبانيولا التي يشترك فيها كلا البلدين من بورتوريكو، التي يتم استخدامها كطريق للتهريب.