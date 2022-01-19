بتر قدم سيدة سقطت أسفل عجلات قطار في سوهاج

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، إصابة سيدة خمسينية، إثر محاولة استقلال القطار أثناء تحركه، ما أدى إلى انزلاق قدماها وسقوطها بين القطار والرصيف، الأمر الذي ترتب عليه بتر «مشط» قدمها اليمنى.

حاولت استقلال القطار

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم أول سوهاج، يتضمن أنه أثناء تحرك القطار «أسوان - القاهرة» من محطة سكة حديد سوهاج حاولت إحدى السيدات استقلال القطار أثناء تحركه، ما أدى إلى انزلاق قدماها وسقوطها بين القطار والرصيف وبتر «مشط» قدمها اليمنى.

وتبين أنها السيدة تدعى «صباح ش م»، 51 عاما، ربة منزل، وتقيم بمحافظة قنا، وأفادت بمضمون ما تقدم، ونفت الشبهة الجنائية، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة عامل بجرح قطعي

وفي سياق آخر، شهدت دائرة قسم أول سوهاج، إصابة عامل ثلاثيني، بجرح طعني شبه نافذ بالبطن من الناحية اليسرى وآخر أسفل الظهر وجرح قطعي بالقدم اليمنى واشتباه نزيف بالصدر والبطن»، إثر تعدي شقيقه عليه بسبب خلافات أُسرية بينهما.

وتلقى اللواء مخمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بوصول «البدرى. ف. خ. ب»، 31 عامًا، عامل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعى مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، وآخر أسفل الظهر وجرح قطعي بالقدم اليمنى واشتباه نزيف بالصدر والبطن.

وضُبط المتهم وأفاد باتهام شقيقه «فتحي. ف. خ. ب»، 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.