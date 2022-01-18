جامعة عين شمس تكشف موقف الامتحانات بعد منح عامليها إجازة بالتبادل

كشف مصدر مسؤول بجامعة عين شمس، تفاصيل قرار منح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة والوحدات المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين، موضحاً أن القرار يسري على جميع العاملين بالجامعة، وهناك تعليمات مشددة بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار يأتي في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة العاملين بالجامعة.

امتحانات الجامعة دون تغيير بشرط توزيع الطلاب

وعن موقف الامتحانات، أكد المصدر أن الامتحانات كما هي دون أي تغيير وتم التنبيه على جميع الكليات بضرورة توزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية.

وأوضح أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، وتم التنبيه مجدداً على جميع كليات الجامعة بضرورة الالتزام بجداولها المعلنة وعدم تأخير أو تقديم أو من مواعيد عقد الامتحانات.

إجازة بالتبادل

يذكر أن الدكتور محمد المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أصدر قراراً بمنح العاملين بالجامعة إجازة بالتبادل، على أن تبدأ الدفعة الأولى اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 19 يناير الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر نفسه، والدفعة الثانية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 يناير حتى يوم الثلاثاء في أول شهر فبراير.

وأكد «المتيني» في بيان له، أنه يستثنى من هذا القرار كل من،القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات «مراقبين، أعمال كنترول وخلافه، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات».

وأوضح القرار أنه على عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسب نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية ، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب ، والسادة أعضاء هيئة التدريس.