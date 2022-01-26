جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لسكان مشروع «أهالينا 1»

ثمن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدني، في مشاركة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وقامت جامعة عين شمس ممثلة في قطاع شؤون المجتمع والبيئة، بالتنسيق مع حي السلام أول، بتنظيم قافلة تنموية شاملة بمشروع أهالينا 1، الذي نفذته الدولة بديلا للعشوائيات، ضمت تخصصات الباطنة والرمد والأطفال والصدر والنساء والقلب والأسنان والأنف والأذن وقياسات الضغط والسكر، مع تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى مستشفى الدمرداش.

عيادة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

كما ضمت القافلة عيادة تخاطب وعيادة كاملة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوعية أسرهم بكيفية التعامل معهم، علاوة على حملات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

اختبارات للراغبين في الحصول على شهادات محو الأمية

كما قامت كلية التربية النوعية بالجامعة، بتوزيع تيشيرتات على أطفال المنطقة، وتعليمهم كيفية الرسم عليها، كما أجرت هيئة تعليم الكبار اختبارات للراغبين في الحصول على شهادات محو الأمية.