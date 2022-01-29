ضبط 63 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد في 5 أيام

ضبطت الإدارة العامة لشرطة مباحث الكهرباء، بالتنسيق مع 9 شركات توزيع على مستوى المحافظات، 63 ألفا و310 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، وذلك خلال الحملات المكبرة التي شنتها المباحث بفروع وهندسيات شركات التوزيع على مدار 5 أيام، بمعدل 12 ألفا و105 قضايا في اليوم الأول، و12 ألفا و438 لليوم الثاني، و12 ألفا و366 لليوم الثالث، و12 ألفا و937 لليوم الرابع، و13 ألفا و464 لليوم الخامس، وحُررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيقات.

إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة

واكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، مواجهة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجميع حيل التلاعب التي يستخدمها البعض بهدف سرقة التيار الكهربائي بشكل غير مشروع، لافتا إلى أنه في حال اكتشاف حالات سرقة تيار مباشر يتم تصوير الواقعة وتحرير محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك، وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة.

مواجهة التلاعب في العدادات وسرقة التيار

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الوجهين البحري والقبلي، اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التلاعب في العدادات وسرقة التيار بطرق غير مشروعة، من خلال منح حق الضبطية القضائية لعدد من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين، إضافة إلى تخصيص رؤساء شركات توزيع الكهرباء لعدد من العاملين للمرور كل 3 أشهر على المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع، للتأكد من سلامتها، والتنسيق مع القراء التابعين لشركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين.

آليات تلقي شكاوى سرقة التيار الكهربائي

وكشف المصدر عن الطرق والآليات التي أتاحتها وزارة الكهرباء أمام المواطنين للإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، ومنها تلقي البلاغات على تطبيق «واتس آب» على الرقم 01097217682، أو الاتصال برقم استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن «121»، او إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الإيميل التالي: complaints@egyptera.org، أو الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.