الكهرباء: غرامة سرقة التيار 12 ضعف المسروق وتصل لـ100 ألف جنيه

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تطبيق القارئ الضوئي يستخدمه العاملين على قراءة فواتير الكهرباء على العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من عدم وجود تلاعب في العداد لكشف التلاعب بالعدادات وسرقة التيار، مشددًا على أن الغرامات المفروضة على سارقي التيار تكون تقديرية وأضعاف المسروق.

سرقة التيار الكهربي

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن القانون فرض غرامة وعقوبة كبيرة على سرقة التيار الكهربائي، حيث يمكن سرقة التيار الكهربي سواء أكان الشخص يستخدم عدادًا أم لا، ولدينا ضبطية قضائية ومباحث الكهرباء تبذل مجهودًا كبيرًا.

إجراء بالنسبة للمسافرين

وشدد حمزة، على أهمية أن يبلغ الشخص المسافر إلى الخارج عن عدم استخدامه للمكان حتى لا يحسب الاستهلاك عليه ومنعا للتعرض للمسائلة في حال سرقة التيار الكهربي.

الغرامة تقدر على سنة واحدة على أعلى شريحة

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن التطبيق اكتشف عددًا من حالات السرقة وجرى فرض غرامات تقدر بنحو 12 ضعف القيمة المقدرة والغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه مضيفًا أن الغرامة تقدر على سنة واحدة وعلى أعلى شريحة.

وأشار حمزة، إلى أن شركة الكهرباء خصصت خدمة على الخط الساخن 121 للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربي، حيث يتم الحفاظ على سرية البلاغ، متابعًا أن هناك نوعين للفقد الكهربي، الأول فني ويكون محسوبا، والثاني يكون تجاري وهو سرقات التيار الكهربي.

قدرة بعض أصحاب العدادات مسبوقة الدفع على سرقة التيار

وحول قدرة بعض أصحاب العدادات مسبوقة الدفع على سرقة التيار، أوضح أن الشركات تكتشف السرقات على فترات طويلة إذا لم يكن الشحن منتظمًا، ومثلما يحدث قرصنة على المواقع الإلكترونية فإن نفس الأمر قد يحدث للعدادات الإلكترونية وبالتالي فإنه يتم المرور على العدادات منعًا لظلم أي مواطن والحفاظ على التيار الكهربي من عمليات السرقة.