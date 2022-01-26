«الكهرباء» تدفع بفرق طوارئ لمواجهة الأعطال الطارئة الناتجة عن الأمطار

دفعت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات فرق طوارئ؛ لمواجهة الأعطال المفاجئة في شبكات الكهرباء بسبب موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار التي تشهده البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

غرف عمليات مركزية لمتابعة الموقف

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، رفع جميع شركات توزيع الكهرباء حالة الطوارئ القصوى خاصة في المناطق التي شهدت كثافة في سقوط الأمطار والسيول المتوقعة، وفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتا إلى تشكيل غرف عمليات مركزية بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لمتابعة تطورات الموقف.

رصد الأعطال المفاجئة للتعامل معها على الفور

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى المتابعة الدقيقة من مركز التحكم الخاص بمركز التحكم القومي لرصد لكل ما يحدث من أعطال مفاجئة والتعامل معها في أسرع وقت، لافتا إلى صدور تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكافة رؤساء شركات النقل والتوزيع بإصدار إجراءات فورية بمراجعة الخطوط والشبكات لمواجهه أي سيول أو أمطار خلال فصل الشتاء.

مد المنشآت والهيئات الحيوية بمولدات طوارئ

واكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء في المحافظات أمدت المنشآت والهيئات الحيوية بمولدات الطوارئ، إضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية المسئولة عن الأرصاد، لافتا إلى أن اعمال التطوير التي تمت بشبكات النقل والتوزيع نجحت في مواجهة الأعطال لوجود البديل.

اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلقي شكاوى الأعطال

وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانا، منذ قليل، حذرت فيه المواطنين من عدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة حرصًا على سلامتهم، والاتصال سريعًا على رقم 121 لتلقي أي شكاوى من خط أرضي أو محمول على مدى 24 ساعة.

وأكدت أن فرق الطوارئ والصيانة بجميع الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال للتعامل معها.