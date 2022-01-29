عاجل.. المحكمة تفصل في دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها بعد قليل

تصدر محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، بعد قليل حكمها في الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له.

بداية الأزمة بين رشوان توفيق وابنته

وبدأت الأزمة بين الفنان رشوان توفيق وابنته، حينما ظهر في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» وصرح بأنَّه توجد مشكلة بينه وبين ابنته الصغرى «آية»؛ وهو ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تتداول شائعات تفيد بأنَّ بينهما قضية حجر.

وصرح حفيد الفنان رشوان توفيق، بأنَّ هذا لاحتمال كان غير صحيح، مشيرًا إلى أنَّها قضية إلغاء توكيل، وأن ابنته لا تفكر إطلاقا في أن تحجر على والدها.

وعبّر الفنان رشوان توفيق، عن استيائه من وصول الأمر بينه وبين ابنته إلى المحكمة، متابعًا: «تعبت من اللي بيحصل دا.. كفاية بقى مبقتش قادر.. ومش عايز اتكلم في الموضوع دا مرة تانية.. ربنا يهدي الحال».

توكيلات آية رشوان توفيق لوالدها

وأقامت آية رشوان توفيق دعوى قضائية لإلغاء توكيلات خاصة منحتها لوالدها، وبموجبها تصرف في أموالها دون الرجوع لها، وفقًا لتصريحات سابقة لحفيده محمد عصام، الذي أشار إلى أنَّ والدته طالبت جده بإلغاء التوكيلين بشكل ودي ولكنه رفض؛ ما اضطرهم للجوء إلى القضاء.

يذكر أنَّ الفنان رشوان توفيق، اشترى 3 شهادات استثمار لدى بنك مصر باسم ابنته آية، وذلك على أن يعود العائد لصالحه شهريًا، وأن ابنته حررت إقرارات على نفسها بألا تمس شهادات الاستثمارات طوال حياته وينتفع هو بالعائد الشهري، وذلك حسب تصريحات محامي الفنان رشوان توفيق، مضيفًا أنَّ ابنته وقعت إقرارين الأول هي وشقيقتها هبة، وعندما حصلت آية على هذه الشهادات، أخلت بالتزامها بعدم المساس بها، وأقامت دعوى لإلغاء التوكيلات.