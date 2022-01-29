مصير مخالفات البناء في الحي السادس بمدينة نصر بعد إعلان التطوير

يتساءل عدد من سكان الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، عن مصير مخالفات البناء التى حدثت خلال سنوات مضت، وهل سيتم إضافتها لمساحة الوحدة أو النشاط التجاري عند حصول الساكن على التعويضات المادية، من عدمه، وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن كل مواطن تقدم بطلب تقنين للوضع وتم تقنين وضعه سيتم وضع ذلك فى الحسبان عند التقييم المادي أو في حالة العودة للمنطقة بعد تطويرها، بحيث يحصل كل مواطن على حقه حسب المساحة.

حصول المواطنين على حقوقهم قبل الإزالة

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن كل سكان الحي السادس والسابع، سيحصلوا على حقوقهم قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الإزالة أو الإخلاء، لافتا إلى أنه من المقرر نزول لجنة مختصة بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات تقوم بأعمال المعاينة للوحدات السكنية والأنشطة التجارية، وتحدد القيمة المادية وفق تقييم المقيم العقاري، لافتا إلى استمرار استطلاع آراء السكان، مؤكدا على أن باب حي غرب مدينة نصر مفتوح لكل السكان للاستعلام عن كل ما يخص البدائل المتاحة أمامهم، وإعادة تخطيط المنطقة وتسجيل الرغبات وفق احتياجاتهم.

تعديل المقترحات

وأوضح نائب المحافظ، أنه من حق السكان تعديل مقترحاتهم ورغباتهم إذا لزم الأمر، وسيتم تحقيق كل الرغبات وفق البدائل المتاحة، ولن تضار أسرة واحدة فى خطة التطوير وإعادة تخطيط الحي السادس، التي تنطلق خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تحقيق رغبات سكان الحي.

لا تراجع عن خطة تطوير الحي السادس

وأشار إلى أن الدولة هي الجهة الوحيدة التى تتولى خطة تطوير الحي السادس، والأمر ليس متروكا لمستثمر أو خلافه، كما أن خطة التطوير سيتم تنفيذها بلا رجعة، وبالتالي لا مجال لأي شائعات، مشيرا إلى أنه يتم الاستماع لكل سكان الحي السادس ومن لديه أي تساؤل عليه التوجه إلى حي غرب مدينة نصر للاستفسار عن أي معلومة يريدها بشأن الخيارات المتاحة وحقوق السكان وكيفية تسجيل الرغبات، ومن المنتظر أن يزيد عدد من سجلوا رغباتهم إلى أكثر من 200 أسرة مطلع الأسبوع الحالي.