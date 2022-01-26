تطورات إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر.. المواطنون بين العودة والتعويض

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن عدد طلبات سكان الحي السادس والسابع بمدينة نصر وصل لـ170 طلبا من السكان، أبدوا فيه رغباتهم وهي تتنوع ما بين العودة للمنطقة بعد تطويرها أو الحصول على تعويض مادي.

وأضاف صابر، لـ«الوطن»، أن خطة التطوير مستمرة والمواطنين بمحض إرادتهم يختارون ما يرونه مناسبا لهم ويلبي احتياجاتهم، لافتا إلى أن حي غرب مدينة نصر يتلقى طلبات السكان بشكل يومي.

الخيارات المتاحة أمام سكان الحي السادس

وأوضح أنه لا إجبار للمواطنين على أي خيار، وأمامهم أربع رغبات، وكل واحد يختار الأفضل له، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة هي لاستطلاع رأي سكان الحي السادس والسابع، وسيتم تلبية رغباتهم بعد الانتهاء من حصر تلك الرغبات، وأي مواطن يريد تغيير رغبته مرة أخرى بعد التسجيل الباب مفتوح أمامه حتى يقتنع بالبديل، موضحا أن انحصار الطلبات في خيارين حتى الآن ليس مؤشرا على غلق باقي الخيارات، فحين ينتهى كل سكان الحي السادس من تسجيل رغباتهم سيتم العمل على حصرها ونزول لجنة التقييم العقارى لتحديد المساحات ومطابقتها بما ورد في الأوراق المقدمة من السكان حتى يتم صرف التعويضات المناسبة لن يرغب وتوقيع عقود للعائدين وبعدها تتم أعمال الإخلاء والإزالة.

وأشار إلى أنه في حالة وجود زيادات أو إضافات على الوحدة السكنية أو النشاط التجاري بالحي السادس وقام صاحبه بتقنين الوضع سيتم إضافة تلك الزيادة في المساحات إلى حقوق الأسر لضمان حقوقهم، وسيحصل كل مواطن، وفي حالة وفاة صاحب الوحدة يتم تقديم إعلان وراثة من الأسرة، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة كل الجوانب الاجتماعية ومطالب الأسر ومعاونتهم في تنقلات أولادهم بين المدارس وتوفير إيجار شهري لكل من يرغب فى العودة للمنطقة الحى السادس بعد تطويرها، داعيا المواطنين إلى دراسة كل الخيارات جيدا وتسجيل رغباتهم وفق للأنسب لهم.