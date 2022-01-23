«القاهرة» تنفي تأجيل مشروع تطوير الحي السادس: شائعات

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن خطة تطوير وإعادة تخطيط الحيين السادس والسابع قائمة وجار تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لاصحة لأي شائعات تتردد حول إرجاء تطوير الحي السادس إلى وقت آخر.

وأضاف نائب المحافظ لـ«الوطن»، أن سكان الحي السادس عليهم عدم الإنصات إلى مروجي الشائعات، وعند الحصول على المعلومة لابد من الرجوع إلى الحي، لافتا إلى أن حي غرب مدينة نصر بالقاهرة يتلقى طلبات ورغبات سكان الحيين السادس والسابع وفق الخيارات والبدائل المتاحة تمهيدا لتطوير المنطقة وتحديثها.

وتابع «صابر»، انه لن تُجرى أي إزالة بالحيين السادس والسابع قبل تحقيق راحة السكان وضمان حقوق كل مواطن، فلو كان ممن تقدموا للحصول على تعويض مادي سيتم الصرف، ولو كانت رغبته العودة للمنطقة سيتم توقيع عقد بذلك مع صرف إيجار شهري للأسر الراغبة في العودة للموقع بعد انتهاء أعمال التطوير.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على حصر العقارات التى سيتم إزالتها، ويصل عددها لـ3500 وحدة سكنية، فضلا عن الأنشطة التجارية الأخرى، وهي عبارة عن بلوكات قديمة بنطاق الحيين السادس والسابع، وبعدها يتم تقسيم الملاك إلى فئات وفق رغباتهم، فكل البدائل متاحة من الحصول على تعويض مادي أو العودة للمنطقة بعد تطويرها أو الحصول على وحدة سكنية جاهزة في مدينة السلام.

تلقي رغبات سكان الحي السادس

وأشار نائب المحافظ لـ«الوطن»، إلى أنه بعد تلقي رغبات السكان سيتم تحديد قيمة التعويضات التي سيتم صرفها، وعدد الحالات التي ترغب في العودة للمنطقة بعد التطوير، حتى يتم وضعها في الحسبان خلال أعمال التطوير التي تتم، وبعد الانتهاء من حصر وجمع رغبات السكان وضمان تحقيق رغباتهم وفق البدائل المطروحة سيتم العمل على إخلاء منطقة الحي السادس والسابع من السكان وبعدها تتم أعمال الإزالة تمهيدا للتطوير.

قيمة التعويضات

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن قيمة التعويضات تبدأ من 7 آلاف جنيه للمتر السكني، و14 ألفا للمتر التجاري، وكل ساكن سيحصل على حقه مع عدم إجبار أي مواطن على خيار بعينه، داعيا كل سكان الحي السادس إلى تسجيل رغباتهم في حي غرب مدينة نصر بعد دراسة كل المقترحات وتحديد الأنسب لهم، وأي رغبة سيتم تلبيتها ومراعاة كل ظروف السكان.

إزالة البلوكات القديمة

وأوضح، أن خطة التطوير تهدف إلى الارتقاء بالحي السادس وإزالة كل المخالفات وهدم البلوكات القديمة، من خلال إقامة مشروع عصري متكامل يفيد كل السكان الراغبين في العودة للموقع بعد انتهاء خطة التطوير، وكذلك تعويض كل الأسر الراغبة في العودة من خلال تحديد وصرف قيمة إيجارية شهرية لهم طوال فترة الإقامة خارج الحي.