استمرار إزالات شارع حسين كامل بمصر الجديدة.. وحصر رغبات «الحي السادس»

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أعمال الإزالة مستمرة حاليا للصف الأول من عقارات شارع حسين كامل بمصر الجديدة، بعد صرف التعويضات للسكان ومنحهم مهلة طويلة لتوفيق أوضاعهم قبل الإخلاء، وتقديم كل الدعم لهم، لافتا إلى إن الدولة تراعى الصالح العام، وفى القلب منها مصلحة المواطن دون الإضرار به.

مواصلة استقبال رغبات سكان الحي السادس

وأضاف نائب المحافظ، أن إجمالي طلبات ورغبات سكان الحيين السادس والسابع التي وصلت حي غرب مدينة نصر حتى الآن، فاقت 150 طلبا ورغبة، تتنوع ما بين الحصول على تعويض مادي والعودة للمنطقة بعد تطويرها، مضيفا لـ«الوطن» أن الطلبات في تزايد مستمر بشكل يومي، والحي يتلقى يوميا طلبات من المواطنين الراغبين في تسجيل رغباتهم وفق الخيارات المطروحة، ويتم الرد على أي استفسار بشأن عملية إعادة التخطيط للمنطقة.

حقوق السكان مصانة

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن حقوق سكان الحي السادس والسابع، مصانة، وكل ساكن سيحصل على حقه، قبل انطلاق أعمال الإزالة للحي السادس، لافتا إلى وجود أكثر من خيار وبديل أمام سكان الحي السادس، ما بين الحصول على تعويض مادي أو العودة للمنطقة بعد تطويرها، أو الحصول على وحدة سكنية مجهزة في السلام.

التحذير من الشائعات

ودعا نائب المحافظ، المواطنين إلى عدم الالتفات إلى أي شائعات تثار، فأعمال التطوير وإعادة تخطيط الحي السادس قائمة، وكل التعهدات الخاصة بالبدائل وحقوق المواطنين محفوظة، وهناك توجيهات بحصول المواطنين على حقوقهم قبل أي إجراء، وبالتالي على كل السكان تسجيل رغباتهم حتى يتم حصرها والعمل على تنفيذها، فلو كانت الرغبة العودة للموقع بعد التطوير سيتم وضع ذلك في خطة التطوير ببناء وحدات سكنية خاصة ببعض أهالي الحي السادس، وإذا كانت الرغبة الحصول على تعويض مالى سيتم حصر كل التعويضات بعد التقييم العقاري لها حتى يتم صرفها، من خلال وضعها في حسابات بنكية للأسر، أو من خلال مكاتب البريد.