كيروش يوجه عدة نصائح لـ«أبو جبل» في جلسة مطولة قبل لقاء المغرب

اختلفت ظروف تدريبات المنتخب المصري ونظيره المغربي قبل المواجهة التي تجمعهما غدا الأحد في دور الثمانية لبطولة الأمم الأفريقية، ففي الوقت الذي ركز فيه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، على رفع المعنويات داخل الفريق، ضربت الغيابات مران أسود الأطلس بغياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب غير معلن عنها.

ففي تدريبات الفراعنة، عقد كيروش جلسة مطولة مع محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب، المنتظر أن يتولى الدفاع عن عرين الفراعنة خلال مباراة المغرب، بعد تأكد غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي.

وطالب المدير الفني البرتغالي «أبوجبل»، باستمرار تركيزه حتى يحافظ على نفس مستواه الذي ظهر به في لقاء كوت ديفوار، الذي تصدى فيه الحارس لتسديدة قوية من جانب منتخب الأفيال وركلة ترجيح حاسمة وأسهم بقوة في تأهل الفراعنة لدور الثمانية.

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