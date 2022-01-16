عصام مرعي: تغييرات كيروش مجرد «افتكاسات»

قال الكابتن عصام مرعي، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، إن المدرب كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أثار حالة من الغضب في الشارع الكروي، بعدما استبعد عددا من اللاعبين بجانب ظهور «افتكاسات» خاصة به في التغييرات.

ولفت إلى أن الجميع صُدم بأداء مصر في البطولة العربية، موضحًا أن اللاعب أحمد رفعت تألق في البطولة العربية ولم يتم إشراكه في بطولة كأس الأمم الإفريقية وكذلك مصطفى فتحي ورمضان صبحي ومحمد شريف.

تحقيق بطولات بالمحليين

وأضاف «مرعي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه في بطولات كأس الأمم الإفريقية في أعوام 2006 و2008 و2010 كانت تعتمد على أغلب اللاعبين المحليين ومع ذلك حققوا البطولة لأن قوام اللاعبين اعتمد على لاعبي الأهلي والزمالك وهم أكثر احتكاكا باللاعبين الأفارقة، موضحا أن اللاعب محمد الشناوي وعمرو السولية كانا أفضل في المباراة السابقة أمام غينيا بيساو لخبرتهما بمواجهة اللاعبين الأفارقة في البطولات القارية.

ضرورة التعاون بين اللاعبين

من جهته، قال الكابتن ياسر ريان، نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، أنه يتوقع فوز منتخب مصر أمام السودان ولكن الأدوار التي تلي هذه اللقاء ستكون مع منتخب الجزائر أو السنغال، مطالبًا بضرورة وجود روح تعاون أكثر بين لاعبي المنتخب لأن ذلك ينعكس في الأداء في مختلف المباريات وهذا الشيء تعلمه من المدرب الراحل محمود الجوهري.