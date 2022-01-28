هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: استمرار الصقيع وأمطار

يبدو أن حالة الطقس المتقلبة مستمرة معنا لعدة أيام، ولن تتوقف حدتها خلال الفترة المقبلة، وفقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، التي أصدرت بيانا تفصيليا، بشأن توقعات حالة الطقس غدا السبت، مشيرة إلى سقوط أمطار في بعض المناطق، واستمرار موجة الصقيع في مختلف أنحاء البلاد.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، تكون حالة الطقس غدا، باردة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية الشرقية، ووسط سيناء ومدن شمال وجنوب الصعيد، بينما يسود نهارا طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون شديد البرودة ليلا يميل إلى الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

فرص سقوط أمطار

يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن ضمن الظواهر الجوية، التي تحدث في حالة الطقس وتشهدها البلاد غدا، وجود شبورة مائية على مناطق من الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا في مصر

تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات الجمهورية غدًا، كما يلي:

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 15 08

مطروح 14 08

السلوم 15 08

سيوة 17 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 08

نخل 15 01

نويبع 18 11

طابا 16 10

كاترين 06 03-

الطور 18 10

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 19 10

الفيوم 16 04

بني سويف 16 04

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10