الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة البرد وحقيقة تعرض مصر لـ عاصفة هبة

منذ بداية التقلبات الجوية على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، تساؤلات عدة طرحها المواطنون بشأن موعد انتهاء موجة البرد، وهل هذه التقلبات نتيجة العاصفة هبة أم لا، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الذي نستشعره اليوم، بعد أن وصلت درجة الحرارة على القاهرة الآن إلى 8 درجات، مع الإحساس بمزيد من برودة الطقس واستمرار نشاط الرياح.

موعد انتهاء موجة البرد

وعن موعد انتهاء موجة البرد، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّنا لازلنا مستمرين حتى نهاية الشهر في انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، إلا أنّه ابتداءً من يوم غد الخميس، تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيًا مقارنة باليوم، إذ تسجل العظمى غدًا على القاهرة 15 درجة مئوية، وتسجل يوم الجمعة 16 درجة، و17 درجة يومي السبت والأحد، حتى تصل درجات الحرارة إلى معدلاتها مع بداية شهر فبراير.

وتوقعت غانم انحسار فرص سقوط الأمطار غدًا، لتشمل مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق سيناء، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدًا على القاهرة الكبرى.

الأرصاد تنصح المواطنين: احذروا البرد القارس

وقدّمت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد حاليًا، تتمثل أهمها في استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة جدًا خاصة أثناء ساعات الصباح الباكر والأوقات المتأخرة من الليل نظرًا للبرودة القارصة، وتناول المشروبات الساخنة على مدار اليوم.

وأضافت «غانم» تحذيرًا آخر لقائدي المركبات والمسافرين على الطرق، بالقيادة بهدوء تام مع اتباع تعليمات المرور أثناء سقوط الأمطار خاصة على الطرق المؤدية من وإلى المناطق الساحلية للبلاد، نظرًا لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب التأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وبالنسبة للمواطنين في الشارع، شددت الدكتورة منار غانم على الابتعاد تمامًا عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الإعلانات المعدنية الموجودة بالشوارع، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية نظرًا للتغير السريع والمستمر في الخرائط والتوزيعات الضغطية.

هل تتأثر البلاد بـ عاصفة هبة

ونفت الدكتورة منار غانم تأثر البلاد بـ عاصفة هبة: «الحمد لله ربنا حامينا بالبحر المتوسط»، إذ إنّ الكتل الهوائية التي تعمل على إثارة العواصف موجودة في تركيا وبلاد الشام، وتتأثر عادة بالعواصف الثلجية، فضلًا عن أنّ مسمى «هبة» ليس اسمًا علميًا وإنما هو اسم شعبي أطلقه المواطنون في بلاد الشام، مشيرة إلى أنّ البلاد لن تتأثر بأي عواصف ثلجية ولن تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى الصفر، ويكون التأثير الأبرز على البلاد هو الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.