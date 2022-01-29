«التعليم» تكشف حقيقة تسريب امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022، الذي بدأ صباح اليوم السبت الموافق 29 يناير الجاري بمادة اللغة العربية، وعُقد ورقياً بعد أن وضعته المديريات التعليمية وفق المواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تشمل أسئلة مقالية وأسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

عقد امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022 ورقياً

قال ياسر أنس، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنَّ المديرية لم ترصد تسريب امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022 منذ بدايته في تمام الساعة التاسعة صباحاً، موضحاً أنَّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وأضاف مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه جرى توزيع الأسئلة على جميع المدارس في مواعيدها دون أي تأخير بطرق مؤمنة جيداً تمنع أي محاولات للتسريب، لافتاً إلى أنَّه هناك إجراءات وقائية مشددة في جميع اللجان الامتحانية ضد فيروس كورونا كتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

انتظام أعمال امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022

من جهته، أكّد ياسر أحمد، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنّ الإدارة حرصت على منع دخول أي طالب بالهاتف المحمول تجنباً لأي أعمال لتسريب امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022، وغير مسموح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي أو أي كتب أو مذكرات خارجية.

وأضاف مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، لـ«الوطن»، أنَّ امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022 لمادة اللغة العربية يسير بصورة منتظمة منذ بدايته، موضحاً أنه لم يتمّ رصد أي شكون من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة أو الطباعة، لافتاً إلى أنَّ الورقة الامتحانية وضعت طبقاً للمواصفات الفنية من قبل المديرية وتقيس جميع مستويات الطلاب.

وفي سياق متصل، أكّدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، في بيان لها، أنَّ امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022 يسير بدون أي مشكلات واجهت الطلاب، موضحة أنَّه جرى تطبيق جميع الإجراءات الوقائية كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية وقياس درجة حرارتهم قبل دخول اللجنة الامتحانية.