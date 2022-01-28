دليل امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية.. شكل الأسئلة وطرق حلها

ينطلق، غدا السبت، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الأول، ورقيا في لجان مؤمّنة، ويعقد على مستوى المديرية وليس الإدارة أو المدرسة، مثلما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شكل امتحان اللغة العربية

يبقى شكل امتحان مادة اللغة العربية، أكثر ما يريد الطلاب معرفته خلال تلك الساعات، لكسر حاجز الخوف والقلق من الامتحان، وهو ما يوضحه أحمد عباس، مدرس اللغة العربية، مؤكدًا أنه يجب على الطلاب مراجعة أجزاء المقرر الدراسي بشكل جيد في ليلة الامتحان، وفهم مخرجات التعلم جيدا.

أنواع التعبير في الامتحان

قدم عباس شرحا تفصيليا لشكل امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن السؤال الأول هو التعبير بنوعيه، الأول الإبداعي: عبارة عن لافتة أو برقية أو رسالة، والثاني الوظيفي: كتابة موضوع منسق في أحد الموضوعات، مع مراعاة علامات الترقيم والقواعد النحوية، وفي الغالب تكون المعلومات متعلقة بالمرأة أو العلم أو صفات عباد الرحمن.

وأضاف مدرس اللغة العربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السؤال الثاني هو القراءة، وتشمل: القراءة المتحررة، وقراءة من المنهج، وأسئلة القصة، موضحًا أن القراءة المتحررة هي قطعة خارج المقرر الدراسي ويُسأل فيها الطالب عن المعاني والمضاد والمفرد والجمع والسؤال، ويستنتج منها إجابة حول أسئلة الاختيار من متعدد أو الصواب والخطأ.

النصوص تشمل سؤالين: إجباري واختياري

وأوضح أن أسئلة قطعة القراءة من المنهج، تشمل أسئلة حول المعاني وسؤالا مقاليا، أما عن أسئلة القصة فهي لا تشمل أي أسئلة متعلقة بالمعاني، لأن أسئلة القصة لا تضيف للطالب حصيلة لغوية قوية، والهدف منها فقط هي معرفة مضمون القصة من الأحداث، والأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، أو صواب وخطأ، ومن قائل هذه العبارة، وسؤال مقالي.

وأكد أحمد عباس أن السؤال الثالث هو النصوص، التي تشمل سؤالين: الأول إجباري من نص عباد الرحمن أو رحمة ومحبة أو فضل العلم، والأسئلة عبارة عن معانٍ ولغويات وشرح الآية أو الحديث، وسؤال تسميع ما تمت دراسته، أو أسئلة مقالية من خلال دراسة الطالب للنصوص الثلاثة.

ونوّه إلى أن السؤالين الاختياريين يأتيان من 3 نصوص، وهي نص كن جميلاً أو آيات العلم أو نص الكتاب، والأسئلة عبارة عن اللغويات والمعاني والمفرد والجمع وشرح الأبيات وجزء للحفظ أو المقالي.

أسئلة النحو: إعراب وتصويب خطأ

أشار مدرس اللغة العربية إلى أن السؤال الأخير، هو سؤال النحو، الذي يشمل ثلاث أو أربع كلمات، يعربها الطالب من خلال القطعة، واستخراج منادى أو بدل أو ممنوع من الصرف أو أسلوب المدح والذم، وسؤال حول القواعد النحوية التي درسها الطالب، وكيفية تطبيقها في جمل معينة، مثل تصويب الخطأ، لافتا إلى أن السؤال الأخير هو الخط بنوعيه النسخ والرقعة، والإملاء التي يجب فيها مراعاة القواعيد الإملائية الصحيحة وعدم الخطأ.