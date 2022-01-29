بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 بمادة العربي

تبدأ اليوم السبت الموافق 29 يناير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ورقياَ في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وكثفت المديريات التعليمية من استعداداتها لانطلاق الامتحانات حيث خصصت غرف عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية في جميع المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وشددت على ضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

تم وضع الامتحان من قبل الموجهين الأوائل

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن الامتحانات تبدأ بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، موضحاً أنه تم وضع الامتحان من قبل الموجهين الأوائل بالمديرية وفق المواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف «عبده»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحان يشمل أسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وتتنوع من أسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد وأسئلة مقالية من المقرر الدراسي، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد ومراجعة المقرر الدراسي من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

«يحيى»: تم ندب معلمي المرحلة الابتدائية للإشراف على «الإعدادية»

من جانبه، أكد محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، إن الإدارة كثفت من استعداداتها لبدء الامتحانات، موضحاً أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي وتشمل 53 لجنة امتحانية.

وأضاف «يحيى» أنه تم انتداب معلمي المرحلة الابتدائية للإشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً أن غير مسموح لأحد بالإعتذار عن الامتحان إلا بقومسيون طبي، لافتاً إلى أن الامتحان يتم توزيعه على المدارس في صباح يوم انعقاده.

وأوضح أن امتحان اللغة العربية يعقد ورقياً في المدارس وغير مسموح للطالب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول أو أي كتب أو مذكرات خارجية، مؤكداً أن الإدارة التعليمية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس والوقوف على أي مشكلت تواجه الطلاب وحلها.