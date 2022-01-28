حصاد «الزراعة» خلال أسبوع: التوسع في زراعة القمح والقطن قصير التيلة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، اليوم الجمعة، الإنفوجراف الأسبوعي، في نسخته رقم 75، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الانفوجراف، الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إذ تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

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متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة

أشار الانفوجراف إلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور وزير الزراعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فضلا عن اجتماعه لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال العام، ومسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما وزير الزراعة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال هذا الأسبوع، لاستعراض المستجدات الخاصة مشروع تطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، وذلك بديوان وزارة التنمية المحلية، كما عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 30 برئاسة وزيري الزراعة والري، بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وعقد وزير الزراعة، اجتماعا لنشر السلالات المحسنة من العجلات العشار على صغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص والبنكين الأهلي والزراعي، إذ يستهدف المشروع صغار المربيين لعدد قليل من الرؤوس حتى 15 رأس من العجلات العشار، كما عقد أيضا اجتماعا لتنفيذ تكليفات «السيسي» بشأن النهوض بمحصول قصب السكر، بحضور: اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اللواء عمرو عبدالله رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، واجتماعا مع مديري مديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لبحث سبل رفع كفاءة الأصول، ومشروعات تحديث الري.

بحث زيادة مساحة زراعة القمح

كما نفت الوزارة، ما تم تداوله حول تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الجاري، لافتة إلى أن المساحة زادت إلى 3.5 مليون فدان، وهي قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخرا، وذلك خلال الموسم الجاري، مقارنة بـ 3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي، كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف وفيديو، حول المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، وجهود الوزارة للتوسع فيه، فضلا عن الفوائد والمزايا التي تعود على المزارعين نتيجة زراعة القصب بنظام الشتلات، ونشر أيضا إنفوجراف وفيديو آخر بعنوان: «صحراء مصر الشرقية.. على خطى التنمية الزراعية الشاملة»، وذلك بمناسبة احتفال محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي رقم 52.

كما واصل وفد وزارة الزراعة جولته في محافظات الصعيد، لمتابعة أداء المحطات البحثية بناءًاعلى توجيهات وزير الزراعة، كذلك واصلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، حملاتها بهدف رصد ومكافحة الآفات بالمحاصيل الشتوية وخاصة دودة الحشد الخريفية، تنفيذا لتوجيهات «القصير»، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وزار الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محافظة الإسكندرية، لمتابعة مدى توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين.

وخلال هذا الأسبوع، نفذ مركز البحوث الزراعية، 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بمشاركة 130 خبيرا ومتخصصا، كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خلال يناير الجاري، عددا من ورش العمل، حول الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، كما حصلت الدكتورة مروة عبد الكريم الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، على جائزة أفضل بحث تطبيقي بالمهرجان الدولي الخامس للتمور المنعقد بمدينة سيوة التابعة لمحافظة مطروح.

تدريب شباب الباحثين والمحللين بقسم متبقيات المبيدات

كما نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان ┬مهارات العرض والتقديم والإلقاء المتميز»، بمحطتي بحوث سرس الليان والقناطر الخيرية، كذلك اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات المؤتمر الثالث للإدارة الحديثة للتناسليات في الأبقار والجاموس، بالتعاون مع جامعة سيفا للتناسليات.

أيضا، كثفت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حملات المرور الميداني على عموم مديريات الزراعه بالجمهورية، إذ زارت لجنة من الإدارة مكتب زراعة الصالحية الجديدة، لمعاينة صوب إنتاج فطر عيش الغراب، والمرور على زراعات الخضر لمحصول البسلة والباذنجان والطماطم ومحصول الموالح والمانجو، للتعرف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارعين، للوقوف على حلها أولا بأول، وتوعية المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، تدريبا لشباب الباحثين والمحللين بقسم متبقيات المبيدات، لرفع كفائتهم وزيادة خبراتهم مما يؤدي إلى خروج نتائج فحص العينات بجودة عالية، كما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل، خلال هذا الأسبوع، 6 آلاف و500 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران كل يوم جمعة، إنفوجراف وفيديو بعنوان: «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل يوم ثلاثاء بعنوان: «الزراعة في كل مصر»، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الإصدار الأخير «أرقام في الزراعة»، الذي يلقى الضوء على انجازات قطاع الزراعة بالأرقام.