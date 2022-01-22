«الزراعة» تحذر مزارعي القمح بسبب برودة الطقس: «متأخروش الرية»

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن موجة البرودة القارصة وانخفاض درجة الحرارة من المتوقع استمرارها خلال الأسبوع الجاري مضيفًا: «مناخ مصر لم يعد حار جاف صيفًا ولا دافئ ممطر شتًاء» مشددًا على أن تغيرات حالة الطقس والمناخ جعلت الدولة المصرية تهتم بهذا الملف وظهر ذلك في تنظيمها لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ.

الزراعة: مصر من أقل البلاد تعرضًا لبرودة الطقس

وأضاف «فهيم» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر التلفزيون المصري، أن ما تشهده البلاد هي موجة شديدة البرودة ناتجة عن كتلة قطبة موجودة على قطاع كبير من دول شمال أفريقيا، مؤكدًا أن مصر من أقل البلاد تعرضًا للبرودة بخلاف سوريا والأردن وفلسطين والجزائر، وأن هذه الموجة بهذه القوة هي أحد أشكال تغير المناخ.

وتابع فهيم: «شتاء مصر معروف أنه شتاء بارد وكل أهالينا عارفين كده، لكن مش هذه الدرجة وهذه الظروف الموجودة تستدعي بأن تكون هناك توصيات لأهالينا المزارعين في كل مكان في مصر لانخفاض درجات الحرارة في كل أنحاء مصر».

واستطرد: «بعض المحافظات تتعرض لما يسمى الصقيع وده عبارة عن تكون طبقات من الثلوج على النباتات بسبب انخفاض الحرارة عن 4 و3 درجات ليلًا، مع وجود سكون للرياح وهي ظاهرة مناخية خطيرة وضارة لبعض الحاصلات».

الزراعة تحذر للفلاحين والمزارعين

وكشف رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عن المحاصيل التي تتأثر بالبرودة مؤكدًا أن كل المحاصيل الشتوية تأثرها محدود خاصة القمح والفول والبرسيم والشعير، لافتًا إلى أن معظم القمح تجاوز مرحلة الانبات وأن النمو قد يتأثر وسيحتاج ذلك لدعم المزارعين «محدش يأخر ري القمح خاصة رية التشتية لأنهم بيروها على 40 يوم أو 45 يوم، وياريت ميتأخروش عن الرية دي لأن القمح محتاج مية ومحتاج مركبات طاقة وفسفور مش هقدر أضيفها للقمح إلا مع المياه فبلاش نطول هذه الرية لأن الظروف المناخية لا تسمح».