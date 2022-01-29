محامي رشوان توفيق: أتواصل مع موكلي لتحديد الشهود للمثول أمام القاضي

قال الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق إنَّ إحالة دعوى ابنته بشأن إلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها للتحقيق تعني تأجيلها لسماع الشهود من الطرفين.

«مهران»: إلغاء التوكيلين يعني تأجيل القضية لسماع الشهود

وأضاف «مهران» أنَّه لابد من سماع الشهود الجلسة المقبلة وفي حال عدم حضورهم فإن المحكمة ستصدر حكمها في الدعوى، موضحًا أنَّه سيتواصل مع الفنان رشوان توفيق لتحديد الشهود ممن حضروا واقعة تحرير ابنته للتوكيلين لصالحه.

وأحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، للتحقيق مرة أخرى.

المحكمة تحدد جلسة 5 فبراير لبدء التحقيق

وأقامت آية رشوان توفيق، عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: «الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة».