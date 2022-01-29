السيطرة على حريق بمحل دهانات قبل امتداده لبرج سكني في مطروح

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة مرسى مطروح في إطفاء حريق داخل أحد المحلات التجارية وسط المدينة، وإنقاذ برج سكني من حريق مروع كاد أن يفتك بالوحدات السكنية فيه، وأبلغت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالواقعة.

تحرك سريع للحماية المدنية لإطفاء الحريق

وتلقت قوات الحماية المدنية، بلاغا في الساعات الأولى من اليوم السبت، من أحد شباب مدينة مرسى مطروح يدعى مسعود السرحاني، بنشوب حريق داخل محل دهانات مغلق والأدخنة الشديدة تتسرب من أسفل أبواب المحل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتبين إغلاق المحل تماما بالزجاج السيكوريت، ووجد جريق داخل المحل، وعدم وجود أحد من العاملين في المحل، وتعاملت القوات بشكل سريع وجرى دفع أبواب المحل الزجاجية وفتحه والتعامل مع الحريق والعمل إطفائه حتى تمكنت القوات من إخماده، قبل أن ينتقل الحريق إلى أعلى البرج ومنع أضراره من الوصول للوحدات السكنية والمحلات التجارية المجاورة.

الدهانات تشعل الحريق

وتسببت عبوات الدهانات المختلفة داخل المحل في زيادة إشعال الحريق في ظل وجود مواد كيماوية تساعد على سرعة الإشعال، وجارى الفحص من قوات الحماية للتعرف على أسباب إندلاع الحريق، ورفع تقرير مفصل للنيابة العامة، ولا توجد خسائر في الأرواح، وانحصرت الخسائر في تلف البضائع داخل المحل وإحتراق جميع محتوياته من الداخل.

أهالى مطروح يلتفون حول الحماية المدنية

وقدم أهالي مطروح من سكان المنطقة والذين تجمعوا أثناء وصول سيارة الإطفاء، الشكر لقوات الحماية المدنية لسرعة الوصول والتعامل السريع من الحريق وإخماده خلال دقائق معدودة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة والتى تولت التحقيق.