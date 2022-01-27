السيطرة على حريق في لوري شرطة دون وقوع إصابات بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في سيارة "لوري" شرطة من الخاصة بنقل المساجين، أثناء توقفها أمام محكمة أبشواي الجزئية إثر حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للسيارة.

المطافئ تسيطر على الحريق

وعلى الفور انتقلت سيارات ورجال المطافئ، إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل أنّ يلتهم السيارة بالكامل، وقبل أن ينفجر تانك البنزين، أو تمتد النيران إلى السيارات والأبنية المحيطة، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق تحسباً لوجود أية مصابين، إلا أنّه جرى إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

ماس كهربائي وراء نشوب الحريق

وتبينّ من المعاينة الأولية، أنّ ماس كهربائي حدث في الدائرة الكهربية للسيارة، تسببت في اشتعال حريق بها، فيما تم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، والتأكد من أسباب نشوب الحريق، وعمّا إذا كانت هناك شبهة جنائية في نشوب الحريق من عدمه.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، وأُحيلت إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.