صور وتفاصيل حريق الطالبية.. «صاحب الشقة حضن بنته وقفز من الدور الخامس»

تنشر «الوطن» الصور الأولى للحريق المروع الذي نشب في شقة سكنية بمنطقة الطالبية وأسفر عن مصرع صاحب الشقة وإصابه ابنته بعد قفزهما من الطابق الخامس هربا من النيران.

بداية البلاغ.. حريق هائل

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة الطالبية.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في شقة سكنية بالطابق الخامس، وتم فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى العقارات المجاورة وباقي الشقق السكنية بالعقار، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وأسفر الحريق عن تفحم الشقة بأكملها، كما تبين وفاة صاحب الشقة وإصابة ابنته بإصابات خطيرة لقيامه باحتضانها والقفز من الطابق الخامس هربا من النيران، وتم نقل المصابة إلى المستشفى ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.