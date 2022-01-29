تشريح جثمان سيدة وطفلتها ماتا خنقًا بالغاز في حدائق الأهرام

قررت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها، وطفلتها «كارني ميلاد» البالغة من العمر 10 سنوات؛ لبيان أسباب وفاتهما.

وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن السيدة وطفلتها توفيتا خنقًا بسبب تسريب الغاز من سخان الحمام وقت استحمام الأولى بينما تسرب الغاز إلى غرفة الطفلة فماتت خنقًا أثناء نومها.

تسريب الغاز وراء مصرع سيدة وطفلتها

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن وفاة سيدة وطفلتها داخل غرفتين مجهزتين لحراسة فيلا في حدائق الأهرام، ليس فيها شبه جنائية، مشيرة إلى أن السيدة «نادية يعقوب» 34 سنة، توفيت داخل حمام الشقة وقت أن كانت تستحم بسبب تسريب الغاز من السخان.

وبحسب محضر الشرطة، أن شقيقة المتوفاة وتدعى «مريم يعقوب» 36 سنة، حضرت إلى القسم بصحبة زوجها «جمال إليا»، وأبلغت العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم، أنها تعمل هي وزوجها حارسة عقار مجاور للعقار التي تتولى شقيقتها حراسته مع زوجها في حدائق الأهرام، وعندما ذهبت لزيارتها وظلت تطرق الباب فلم ترد عليها ونظرت من نافذة الغرفة وجدت ابنة شقيقتها «مريم» في ثبات عميق ولم ترد عليها فتسرب الشك إلى قلبها بوجود أمر كارثي.

رواية شقيقة المتوفاة في محضر الشرطة

وأضافت شقيقة سيدة حدائق الأهرام، أنها اتصلت بزوجها «جمال» فحضر على الفور، وقام بكسر باب الشقة وعندما دخلا وجدا الطفلة جثة هامدة على السرير، بينما كانت شقيقتها ملقاة داخل حمام الشقة أيضًا ومتوفية، وأن رائحة الغاز كانت تملأ جنبات الشقة الصغيرة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل جثماني السيدة وطفلتها إلى مشرحة زينهم لبيان أسباب الوفاة رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.