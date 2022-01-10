إيقاف أعمال تحويل 6 وحدات سكنية لمحال في حدائق الأهرام بالجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملة في حي الهرم رصد مخالفات البناء وإشغالات المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية في قطاع هضبة الأهرام، مؤكدًا أن الحملة تأتى استكمالًا للحملات التي تنظم بشكل يومي لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع.

إيقاف تحويل وحدات سكنية لمحلات

وأسفرت عن إيقاف أعمال تحويل 6 وحدات سكنية إلى الغرض السكني «محلات» دون ترخيص بالعقارات رقم 6 قطعه أ، و428 قطعه ل، و 424 قطعة ط، و 16 و 3 قطعة ص، و 28 قطعه د، وقد تم تكسير الحوائط المقامة بالمخالفة وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات وتحرير محاضر ضد للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

حملة نظافة بشوارع الثروة المعدنية والجيش

كما تم خلال الحملة رفع 1450 حالة إشغال للمحال والمقاهي والكافيهات والمنشآت التجارية بمناطق «أ - ز - ص - ط - ع - ن - ل» التي شملت كراسي وشيشة وتروسيكلات باعه جائلين واستاندات، بالإضافة إلى إزالة 96 حاجز حديدي لحجز أماكن ركن السيارات وتم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع الهضبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت محافظه الجيزة حملة نظافة وتجريد مكبرة بشوارع الثروة المعدنية والجيش وجاري استكمال المجهودات.