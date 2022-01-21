كيفية التعامل مع تسرب الغاز في المنزل.. نصائح ومحاذير لتجنب الكارثة

كيفية التعامل مع تسرب الغاز في المنزل، جملة ترددت كثيرا خلال الأيام الماضية، خاصة مع تكرار حوادث الاختناق الناتجة عن التسرب، التي تصل إلى موت كثير من الأشخاص، بخلاف أنه يصنف ضمن أبرز أسباب اندلاع الحرائق، وهنا يكون الحديث عن الطرق الصحيحة للتعامل مع الغاز، والإجراءات والخطوات الواجب اتباعها عند انتشار رائحته في البيت.

كيفية التعامل مع تسرب الغاز في المنزل

التعامل مع تسرب الغاز من الأمور التي يجب أن يعرفها كل شخص في الوقت الحالي، كونه معرض له في أي وقت، لتجنب التعرض للاختناق، ومنع حدوث كارثة تؤدي إلى وقوع حريق أو انفجار يسفر عنه ضحايا، بحسب أحد مراكز الصيانة الكبرى، الذي أوضح كيفية التعامل مع تسرب الغاز في المنزل.

ـ التهوية الجيدة للمكان، بفتح جميع النوافذ والأبوا المتاحة.

ـ إطفاء أي شعلة في محيط المكان الذي حدث به تسرب للغاز، مهما كان حجمها، حتى لو كانت سيجارة مشتعلة.

ـ التوصل إلى مصدر التسريب، وإغلاقه باحكام، مع التركيز بشكل أولي على البوتاجاز، الفرن، وأنبوبة الغاز نفسها.

ـ إحكام غلق جميع صمامات الغاز المتواجدة بالمكان.

ـ غلق جميع مفاتيح الكهرباء، القريبة من المكان المتعرض لتسرب الغاز.

ـ عدم تشغيل مراوح الشفاط، وتجنب إشعال أي مصدر نار من ولاعة أو غيره، لأن هذا قد يتسبب في حدوث انفجار.

الصيانة الدورية للأجهزة

ـ كيفية التعامل مع تسرب الغاز في المنزل، تبدأ من الاهتمام بالكشف والصيانة الدورية للأجهزة المستخدمة، بهدف التقليل من أي احتمالات خطر، وتوفير الأمان، مع الالتزام بمراعاة عدم تنفيذ كل أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو تنفيذ توصيلات جديدة، إلا عن طريق الشركات المتخصصة في أعمال توصيل الغاز.

ـ أخيرا الاتصال باالفني المختص بالغاز، إذا كان التسريب ناتج عن أسطوانة الغاز أو مصدر الغاز الطبيعي في البيت، للتعامل مع الوضع بشكل آمن.