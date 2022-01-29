136 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مع الدكتور رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية «عام، ومهني، والصم، والنور للمكفوفين» للعام الدراسي 2021 - 2022.

رفع درجة الاستعداد للحفاظ على صحة الطلاب

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لـ136 ألفا و500 طالب وطالبة يؤدون الامتحان بـ765 لجنة امتحانية داخل مدارس الشرقية.

وأعلن محافظ الشرقية، أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي والأمن ورؤساء المراكز والمدن، لتوفير الجو الملائم للطلاب، لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان الامتحانية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

136 ألفا و500 طالب وطالبة أمام 765 لجنة امتحانية

ومن جانبه أوضح الدكتور رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألفا و500 طالب وطالبة أمام 765 لجنة امتحانيه مقسمين إلى 134 ألف و415 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة يؤدون الامتحان بـ 741 لجنة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن 2019 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية يؤدون الامتحان بـ 18 لجنة، و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم يؤدون الامتحان بـ 5 لجان، و11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين يؤدون الامتحان بلجنة واحدة، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، على جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الصف الثالث الإعدادي لأداء الامتحان، وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.