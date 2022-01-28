تشييع جثمان الحاجة فهيمة أكبر معمرة في الشرقية عن عمر 109 أعوام

شيع أهالي قرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم، جثمان الحاجة فهيمة على إبراهيم، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عمر ناهز 109 أعوام.

تشيبع جثمان أكبر معمرة في الشرقية

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثمان السيدة الراحلة أمام المسجد المجاور لمنزلهم في قرية سنجها، ثم انتقلوا بالجثمان لتشيعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

وفاة الحاجة فهيمة بعد صلاة العشاء

وقال جمعة أحمد السيد، حفيد السيدة الراحلة فهيمة إنها توجهت إلى غرفتها لتخلد للنوم مساء أمس بعد صلاتها للعشاء وعند توجه أحد أفراد الأسرة اليوم لإيقاظها وجدوها قد فارقت الحياة، مشيرا إلى أن جدته على الرغم من كبر سنها إلا أنها كانت حريصة على أداء الصلاة في أوقاتها وكانت تردد الأذكار دائما، مضيفا أنها كانت تتحدث عن الموت خلال الأيام الأخيرة قائلة:«مش عاوز ياخذني ليه.. أنا عاوزة أشوف ربنا».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد كرم السيدة الراحلة قبل عامين بعدما تبرعت بمبلغ بـ30 ألف جنيه تحويشة عمرها لصالح صندوق تحيا مصر، إيمانا بدورها في مساعدة البلاد ورغبتها في التعبير عن تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديرا لحبها لمصر.

وكان الأهالي توافدوا على منزل أسرة الحاجة فهيمة الراحلة لأداء واجب العزاء ومؤازرة أسرتها، مشيرين إلى أنها كانت تتصف بالسمعة الحسنة والأخلاق الطيبة وكانت خير مثال للزوجة والأم والجدة المصرية المخلصة لأسرتها ووطنها.