وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة في الشرقية.. كرمها السيسي قبل عامين

توفيت، اليوم، الحاجة فهيمة على إبراهيم، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية، والتي كرمها مسبقا الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عمر يناهز 109 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر اليوم في قرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر.

وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة في الشرقية

وقال جمعة أحمد السيد، حفيد السيدة الراحلة الحاجة فهيمة، إنها كانت بحالة صحية مستقرة، مساء أمس، إذ توجهت إلى غرفتها للنوم، بعد أدائها لصلاة العشاء، وعقب عدة ساعات، حينما حاول أحد أفراد الأسرة أيقاظها وجدها قد فارقت الحياة.

اللحظات الأخيرة للحاجة فهيمة

وأضاف «السيد»، الشاب المقيم بقرية سنجها مركز كفر صقر بالشرقية، أن جدته رغم كبر سنها، إلا أنها كانت حريصة على أداء الصلاة في أوقاتها وترديد الأذكار دائما.

وتابع أنها بالفترة الأخيرة كانت تتحدث كثيرا عن الموت، بقولها: «مش عاوز ياخذني ليه.. أنا عاوزة أشوف ربنا».

ويتوافد أهالي قرية سنجها على منزل الراحلة فهيمة لتقديم واجب العزاء للأسرة والاستعداد لتشييع الجثمان لمثواه الأخير.

السيسي يكرم فهيمة قبل عامين

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كرم السيدة الراحلة فهيمة، قبل عامين، بعد تبرعها بمبلغ 30 ألف جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»، تقديرا لدورها في مساعدة البلاد ورغبتها في التعبير عن تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد حفيدها أن تكريم الرئيس لجدته الراحلة كان تقديرا لحبها لمصر وليس لتبرعها بالمبلغ، الذي كان «تحويشة عمرها»، التي قررت تقديمها للبلاد، فور معرفتها بتدشين صندوق «تحيا مصر»، وهو ما لاقي دعما كبيرا من أسرتها وساعدوها على التبرع، إذ قالت حينها: «مصر محتجانا والكل لازم يساعد ونقف جنب بلدنا وولادنا وأخواتنا».

يذكر أن الحاجة فهيمة كانت تحرص على المشاركة في الانتخابات وتطلب من جميع أبنائها وأحفادها التصويت في الانتخابات انطلاقا من حبها لمصر والرئيس السيسي.