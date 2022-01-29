«عون» يلتقي مفتي السنة.. ويؤكد: لبنان بحاجة إلى تعاضد أبنائه

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، أهمية مشاركة سائر المكونات بالحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه، وذلك عقب زيارة له إلى دار الفتوى السنية ولقائه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون لمفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ على الدور الذي تلعبه ​الطائفة السنية​ في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه، وذلك بحسب ما نشر نصا الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

«عون»: لبنان بحاجة إلى تعاضد أبنائه

وقال الرئيس اللبناني في تغريدة أخرى، إن «لبنان اليوم بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم و​المؤسسات الدستورية​ كافة»، كما قال عن لقائه بمفتي لبنان: «تطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة».

وقال الرئيس اللبناني إن اللقاء تطرق إلى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، مؤكدا أن الرأي كان «متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد».

ميشال عون يتحدث عن مسار الانتخابات اللبنانية

وعن مسار الانتخابات، قال «عون» أنه تم تحضير كل شيء لتحصل الانتخابات في أوقاتها الحقيقية، وقال في الوقت ذاته إن من يشكك في قدرة لبنان على إجراء الانتخابات «هم الأجانب»، على حد قوله.

واستدرك ميشال عون: «لكن لا يوجد أي سبب لتأجيل الانتخابات».

كما شدد الرئيس اللبناني على دور الطائفة السنية قائلا إن «الطائفة السنية مكون أساسي ولا نؤيد أبداً مقاطعتها للانتخابات».