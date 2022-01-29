الأولى تاريخيا.. رئيس إسرائيل يزور الإمارات ويفتتح اليوم الوطني لبلاده

كشف سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد محمود آل حاجة، رسميا، عن موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزغ إلى الإمارات، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين أبوظبي وتل أبيب منذ إبرام اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في منتصف أغسطس من عام 2020.

وكتب السفير الإماراتي في إسرائيل تغريدات عبر موقع تويتر قال فيها «إن دولة الإمارات تستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج غدا 30 يناير، تأكيدا لما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل أيام».

وأوضح السفير الإماراتي أن زيارة «هرتزوج» هي زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف جائحة كورونا.

الرئيس الإسرائيلي يشارك في احتفالية اليوم الوطني في الإمارات

ولفت «آل حاجة» إلى أن الرئيس الإسرائيلي سيشارك في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي.

وأعرب السفير الإماراتي عن أن بلاده «نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيرا إلى أن أبوظبي وتل أبيب تسعيان لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج والسيدة الأولى ميخال هرتسوج سيغادران يوم الأحد 30 يناير في زيارة رئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

«هرتسوج» يعقد اجتماعات رسمية مع قادة الإمارات

ومن المقرر أن يزور رئيس إسرائيل أبوظبي ودبي ويعقد اجتماعات رسمية مع قادة الدولة الشيخ محمد بن زايد والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، كما يلتقي نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وممثلي الجالية اليهودية، وخلال الزيارة، سيفتتح اليوم الوطني لإسرائيل في معرض دبي إكسبو 2020.

وستكون هذه الزيارة للمرة الأولى في التاريخ بأن يزور رئيس إسرائيلي الإمارات، وقال الرئيس الإسرائيلي سابقا: «لدينا امتياز صنع التاريخ من خلال القيام بأول زيارة لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الزيارة المهمة في الوقت الذي ينشغل فيه الشعبان الإسرائيلي والإماراتي بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد».