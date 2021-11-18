اتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تصميم سفن تستخدم لأغراض عسكرية وتجارية

وقعت مجموعة إيدج لصناعات الدفاع الحكومية الإماراتية، اليوم الخميس، اتفاقًا مع شركة آي.إيه.آي لصناعة الطيران الإسرائيلية، لتصميم سفن قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات، كاتفاق جديد بين أبوظبي وتل أبيب في إطار تعزيز العلاقات بين الدولتين منذ توقيع اتفاق سلام في أغسطس من عام 2020.

وكانت شركة آي.إيه.آي لصناعة الطيران الإسرائيلية أعلنت في مارس الماضي أنها بصدد الاشتراك مع شركة إيدج الإماراتية في تطوير نظام دفاع غير مأهول.

وبحسب وكالة أنباء رويترز فقد أعلن عن الاتفاق في بيان مشترك للشركتين خلال فعاليا اليوم الأخير من معرض دبي للطيران والذي تشارك فيه إسرائيل، ووفق البيان اتفقتا الشركتان على تصميم سفن من فئة «170 إم» غير المأهولة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية وكذلك لأغراض تجارية.

مواصفات السفن المتفق عليها من فئة «170 إم» غير المأهولة

ووفق البيان المشترك، فإن السفن المتفق عليها ستكون قادرة على العمل إما عن بُعد أو بشكل شبه مستقل أو مستقل تماما دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

ولفت البيان المشترك إلى أن تلك السفن ستستخدم في اكتشاف الغواصات والعمليات الحربية المضادة للغواصات والمضادة للسفن والحرب الإلكترونية.

الاستخدامات الأخرى للسفن من فئة «170 إم» غير المأهولة

وأوضح البيان مزيدا من التفاصيل حول الاستخدامات الأخرى للسفن من فئة «170 إم» غير المأهولة، إذ ذكر أنها ستستخدم في المراقبة، والاستطلاع، ودوريات الحدود والسواحل، وعمليات الأمن البحري، وكشف الألغام وكسحها.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقا للسلام في منتصف أغسطس من عام 2020 بموجبه تم فتح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتطبيعها بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة الأمريكية خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبموجب اتفاق السلام الذي أبرم بين أبوظبي وتل أبيب باعت الولايات المتحدة طائرات إف 35 إلى الإمارات.