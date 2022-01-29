قفزة في إصابات كورونا بين البعثات الرياضية بأولمبياد بكين الشتوية

أعلنت الصين رسميا عن ما وصفته بـ«قفزة» في إصابات فيروس كورونا بين أفراد البعثات الرياضية المشاركة في أولمبياد بكين الشتوية، وذلك حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

إصابة 36 فردا مرتبطا بدورة الألعاب الأولمبية

وأكدت اللجنة المنظمة للأولمبياد في بيان نشرته وكالة «رويترز»، اكتشاف إصابة 36 فردًا مرتبطًا بدورة الألعاب الأولمبية، بينهم لاعبون ومسؤولون.

وقالت إن 29 تم اكتشاف إصابتهم عند وصولهم إلى مطار بكين، اليوم السبت، فيما تم اكتشاف إصابة 7 أشخاص فيما يعرف بـ«الحلقة المغلقة» التي تفصل موظفي الحدث عن الجمهور.

رئيس الفريق الطبي للأولمبياد: نمر الآن بالذروة

وقال برايان مكلوسكي، رئيس الفريق الطبي لدورة الألعاب الأوليمبية، في مؤتمر صحفي: «نحن الآن نمر في فترة الذروة للأشخاص الذين يصلون إلى الصين، وبالتالي نتوقع أن نرى أعلى الأرقام في هذه المرحلة».

ومع ذلك أوضح رئيس الفريق الطبي لدورة الألعاب الأوليمبية، أن المنظمين واثقون من نظامهم للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن تتسرب العدوى للجمهور.

وارتفعت الحالات بين الرياضيين ومسؤولي الفرق، بما في ذلك وسائل الإعلام والجهات الراعية والموظفين، وذلك لأول مرة منذ أن بدأت الصين إصدار الأرقام اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا ذات الصلة بالأولمبياد في 23 يناير الجاري.

وقال انطون سليبيشيف، لاعب الهوكي الروسي: إنه أمر مزعج أنك تحتاج كل صباح إلى الاستيقاظ مبكرا قليلا خاصة لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أعتقد أنه في غضون أيام قليلة، سيكون طبيعيا مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

لاعب هوكي روسي: الحقيقة أننا نعيش مع كورونا

وأضاف لاعب الهوكي الروسي: يشعر الجميع بالقلق من أن تكون نتيجة الاختبار إيجابية فجأة، لكن الحقيقة هي أننا نعيش مع كورونا، نحن نقبل كل المخاطر والمخاوف.

ومن المقرر أن تستمر الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين حتى 20 فبراير المقبل.