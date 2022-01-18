الصين تعلن عن إجراء احترازي جديد لمنع الإصابة بفيروس كورونا ومتحوره

إجراء جديد دعت إليه السلطات الصينية مواطنيها في البلاد، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، حيث ناشدت السلطات الصينيين بضرورة استخدام الكمامات والقفازات عند فتح رسائل البريد وخاصة تلك الواردة من الخارج بعدما قالت السلطات إن أول حالة إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورنا رُصدت في بكين وربما تكون جاءت عن طريق طرد قادم من كندا.

تعقيم البريد الوارد من الخارج

وتعهدت السلطات بزيادة تعقيم البريد الوارد من الخارج وتصر على ضرورة تلقي العاملين في هيئات البريد جرعات التطعيم بالكامل، في محاولة لتحجيم تفشي فيروس كورونا ومتحورها أوميكرون في كافة أنحاء البلاد.

خفض طلبات الشراء من الخارج

ووفقا لوكالة الأنباء «فرانس برس»، أمرت خدمة البريد الصينية عمالها بتعقيم الطرود البريدية الدولية، كما ناشدت المواطنين بضرورة خفض طلبات الشراء من الخارج، وذلك بعد زعم السلطات أنّ البريد قد يكون مصدر تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين مؤخرا.

افتتاح دورة الألعاب الشتوية ببكين

ويشار إلى أنّ تلك الإجراءات الاحترازية تأتي قبل أقل من 3 أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ومع عمل عدة مدن على الحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

إجراء احترازي جديد

ومن جهتها وتماشيا مع سياسات الحكومة الصينية، دعت قناة «سي.سي.تي.في»، التلفزيونية الصينية الرسمية المواطنين خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من أمس الإثنين إلى تقليل شراء البضائع من الخارج أو استقبال رسائل بريد من الخارج، بحسب ما نقلته رويترز.

كما حثت السلطات المواطنين على التأكد من حماية أنفسهم جيدا خلال عمليات التسلم وجها لوجه واستخدام الكمامات والقفازات ومحاولة فتح الطرد في مكان مفتوح، حتى لا يتعرض الشخص الذي يتسلم الطرد إلى عدوى الإصابة بالفيروس المستجد أو متحوره الجديد.