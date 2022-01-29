الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء مشروع صناعي بالمدن الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، خلال الفترة الأخيرة، عددا من قطع الأراضي الخاصة بالنشاط الصناعي في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وحددت الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء مشروع صناعي، أو إجراء تعديل، أو القيام بتوسعة للمشروع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء مشروع صناعي

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» كيفية استخراج ترخيص بناء مشروع صناعي، وكذلك الأوراق المطلوبة، فيما يلي