الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء مشروع صناعي بالمدن الجديدة
كتب:
محمد عدلي
01:37 م | السبت 29 يناير 2022
مناطق صناعية : صورة أرشيفية
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، خلال الفترة الأخيرة، عددا من قطع الأراضي الخاصة بالنشاط الصناعي في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وحددت الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء مشروع صناعي، أو إجراء تعديل، أو القيام بتوسعة للمشروع.
الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء مشروع صناعي
وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» كيفية استخراج ترخيص بناء مشروع صناعي، وكذلك الأوراق المطلوبة، فيما يلي
- المستندات التي تخص ملكية الأرض ومحضر تسليم الموقع
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك الذي سوف يصدر باسمه ترخيص البناء.
- توكيل رسمي أو تفويض إلى المهندس أو المكتب الهندسي ذو الفئة المناسبة لطبيعة العمل للسير في إجراءات الترخيص.
- موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط.
- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الادارية المتخصصة.
- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية (إنشائية - معمارية - كهرباء- صحي - مقاومة حريق - إلكترو ميكانيكال إن وجد) معتمدة من المصمم علي أن تكون متضمنه كافة الاشتراطات.
- بيان معتمد من طالب الترخيص بأسماء تخصصات وخبرات ورقم القيد بنقابة المهندسين للمشاركين في أعداد الترخيص طبقا لفئة الأعمال المتقدم لها.
- نموذج حساب تكلفة الأعمال.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمصمم.
- وثيقة تأمين وذلك للمشروعات التي تنطبق عليها أحكام المادة (46 من القانون رقم 199 لسنة 2008) في أعمال البناء التي تبلغ تكلفتها أكثر من مليون جنية او اربع أدوار فأكثر.
- الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقا لنموذج حساب التكاليف.
- وفي حالة إقامة برج محمول يجب أن يتم إحضار الموافقات المذكورة في خطاب التخصيص.