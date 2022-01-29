تشييع جنازة زينب منتصر في طوكيو غدا.. ونقل الجثمان إلى القاهرة الثلاثاء

قال أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف وكيل نقابة الصحفيين، إنَّ صلاة الجنازة ستقام غدًا في العاصمة اليابانية طوكيو على روح الكاتبة الصحفية زينب منتصر، ومن المقرر نقل الجثمان الثلاثاء المقبل على الطيران الإماراتي.

وفاة زينب منتصر

وأضاف «عبدالمجيد»، في بيان له اليوم، قائلا: «أتواصل بشكل متواصل مع السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، الذي لم يدخر جهدًا منذ اللحظات الأولى، في تسهيل جميع الإجراءات، إذ أفاد أنَّ جثمان زينب منتصر نقل من المستشفى الذي يبعد عن العاصمة اليابانية طوكيو مسافة 700 كيلومتر، وجرى تجهيزه وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بنقله للقاهرة بكل يسر».

وأضاف «عبدالمجيد» أنَّ السفير محمد أبوبكر أوضح له منذ اللحظة الأولى أن المشكلة تكمن في عدم توافر رحلات طيران، مع اتخاذ اليابان إجراءات احترازية مشددة بشأن جائحة كورونا أدت إلى إلغاء عدد من رحلات الطيران القادمة لليابان والمغادرة لها، ومن ثم جرى الحجز عبر رحلة الطيران الإماراتي التي ستغادر طوكيو الثلاثاء المقبل».

سفير مصر باليابان: مساعدة أسرة الراحلة واجب

ووجه وكيل نقابة الصحفيين، الشكر للسفير الذي أكّد عبر الاتصالات الهاتفية أنَّ مساعدة أسرة الكاتبة الصحفية الراحلة زينب منتصر الراحلة حق وواجب على السفارة مقدمًا العزاء للأسرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تواصل واهتمام نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وحرصها الشديد على تقديم كل دعم ممكن.

وقال إنَّه تواصل أيضًا مع الدكتور صلاح عزالدين المرافق للراحلة باليابان عقب الوفاة، وكذا مع الفنانة سهير المرشدي شقيقة الزميلة الراحلة، كما تواصل مع أسرتها التي أشادت بالاهتمام البالغ من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج.

ووجه عبدالمجيد الشكر للسفير محمد أبوبكر ونبيله مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لاهتمامهما ودعمهما لأسرة الكاتبة الصحفية الراحلة رحمها الله واسكنها فسيح جناته، مؤكّدًا أنَّه «من موقعه بروزاليوسف بيت الزميلة الراحلة وموقعه النقابي وقبلهما الإنساني يتابع عن كثب لتقديم كامل الدعم للأسرة حتى يوارى جثمانها الثرى بمقابر الأسرة بالقاهرة».