وزيرة الهجرة: نعمل على عودة جثمان زينب منتصر من طوكيو

علَّقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على عودة جثمان الراحلة زينب المرشدي منتصر من طوكيو، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت الوزيرة: «بمجرد علمي من زميلتي العزيزة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بواقعة الوفاة، وبعد اتصالي بالفنانة القديرة سهير المرشدي، شقيقة الفقيدة، بدأ العمل فورا وبالتنسيق مع سفارتنا في طوكيو لعودة الجثمان إلى أرض الوطن، وأرغب في توضيح بعض النقاط».

الاتصالات لم تنقطع مع أسرة الفقيدة

وتابعت: «على الرغم من أن واقعة الوفاة كانت في مدينة أوكاياما، حوالي 10 ساعات برا من طوكيو، إلا أن الاتصالات لم تنقطع مع ابن الفقيدة الدكتور صلاح الدين عزالدين، حتى وصول الجثمان إلى طوكيو اليوم، وتم إنهاء كل المعاملات الورقية سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على الفقيدة».

وواصلت: «في ضوء ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازية وسياسات للغلق، فإن أول حجز متاح في الطيران الدولي هو الأول من فبراير على الخطوط الإماراتية».

واستكملت: «أقوم بالتواصل يوميا مع الفنانة القديرة لإطلاعها أولا بأول على التطورات، علما بأن فور إخطارنا بوجود أي حجز مفتوح قبل الأول من فبراير، ستقوم السفارة مشكورة باتخاذ اللازم.. رحم الله فقيدتنا الغالية».