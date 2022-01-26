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الأعلى للإعلام ينعى زينب منتصر: كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام

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أحمد البهنساوى
04:26 م | الأربعاء 26 يناير 2022
زينب منتصر

زينب منتصر

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتبة الصحفية زينب منتصر المرشدي، أحد كوادر مؤسسة «روزاليوسف» الصحفية، التي غيبها الموت بعد صراع مع المرض.

وتقدم المجلس بالعزاء لأسرة الفقيدة، والأسرة الصحفية، والزملاء بمؤسسة «روزاليوسف»، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيان، إن الراحلة كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام، كما كانت نموذجا للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في «روزاليوسف».

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