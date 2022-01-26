بعد رزق ومتولي.. وفاة الصحفية زينب منتصر أحد كوادر روز اليوسف

توفيت اليوم الكاتبة الصحفية زينب منتصر التي تعد إحدى كوادر مؤسسة روز اليوسف الصحفية، وذلك بعد صراع من المرض وهي في العقد الثامن من عمرها.

وتعتبر وفاة زينب منتصر ثالث حالة وفاة في الوسط الصحفي اليوم بعد وفاة ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وسامي متولي مدير تحرير الأهرام وشيخ المحررين البرلمانيين.

وفاة زينب منتصر

وقال أيمن عبد المجيد، وكيل نقابة الصحفيين ورييس تحرير بوابة روز اليوسف والكتاب الذهبي، إن الكاتبة الصحفية زينب منتصر من جيل الوسط بمؤسسة روز اليوسف.

وتابع في تصريح خاص للوطن: احد كوادر مؤسسة روز اليوسف صحفية قديرة اعطت للمؤسسة عطاء كبير ولها تاريخ حافل من ا لاعمال الصحفية المميزة وتتلمز على يديها العديد من ابناء روزا اليوسف.

وقال عبد المجيد إنه لم يتحدد بعد موعد الجنازة والعزاء للكاتبة الصحفية زينب منتصر موضحا أنها عانت من وعكة صحية دخلت على اثرها المستشفى اكثر من مرة ورحلت اليوم بعد صراع مع المرض في السبعينات من عمرها.

وواصل عبد المجيد قائلا: فقدت روز اليوسف برحيل الاستاذة زينب منتصر كادرا آخر بعد رحيل الاعلامي وائل الابراشي ابن مؤسسة روز اليوسف الصحفية، ويتزامن هذا مع ألم فراق ياسر رزق، خاصة أن العام الماضي فقدت فيه الصحافة عددا من رموز المهنية ومنهم مكرم محمد أحمد وحازم منير وإبراهيم حجازي.