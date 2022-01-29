نجل العاهل السعودي الراحل يشرح غزوة بدر من موقعها (فيديو)

ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد، في فيديو لاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يشرح فيه الموقع الذي كانت تدور فيه غزوة بدر.

الأمير عبدالعزيز يشير للعدوة الدنيا والعدوة القصوى

فمن موقع غزوة بدر الإسلامية بمحافظة بدر في المملكة العربية السعودية، سجّل الأمير عبد العزيز بن فهد الفيديو وشرح تفاصيل المنطقة، وأوضح لمتابعيه أنه يقف وعلى يمينه العدوة القصوى، وعلى يساره العدوة الدنيا.

(إِذ أَنتم بالعدوة الدنيا وهُم بالعدوة القصوى والركبُ أسفَل مِنكُمۚ ولو تواعدتم لاختلفتم فِي الْمِيعَادِ) - سورة الأنفال #عبدالعزيز_بن_فهد #المدينةالمنوره pic.twitter.com/dxCzJOhWWW — فايز المالكي (@fayez_malki) January 28, 2022

ولفت الأمير السعودي، إلى مكان الركب الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: «والركب أسفل منكم».

وأعرب الأمير عبد العزيز بن فهد عن سعادته بتواجده في هذه الأرض الطاهرة، وأجوائها الإيمانية التي تذكر دوما بالنبي محمد وأصحابه والموقف العصيب الذي تعرضوا له في غزوة بدر، وكيف نصر الله الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة، بحسب قوله.

تفاعل واسع لمواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الأمير عبد العزيز

وتفاعل العديد من مستخدمي تويتر مع فيديو نجل الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز آل سعود، ودعوا له بالصحة وطول العمر.

وكان الأمير عبدالعزيز بن فهد قد خضع قبل عامين لعملية جراحية ناجحة من أجل إزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق. وأجرى الأمير عبد العزيز بن فهد الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

وغزوة بدر هي أول غزوة قام بها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد كفار قريش، وقد وقعت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة.