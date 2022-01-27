معلومات عن يوم التأسيس في السعودية.. أعلن إجازة رسمية

صدر أمر ملكي، اليوم، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، باعتبار يوم 22 فبراير المقبل إجازة رسمية، وستكون كذلك كل عام تحت مسمى «يوم التأسيس» في إشارة إلى تأسيس المملكة العربية السعودية، والمفارقة في أنه سيكون إجازة مثله مثل اليوم الوطني السعودي، الذي يتم الاحتفال به أيضا كل عام.

تاريخ يوم التأسيس في السعودية

وأعلن يوم 22 فبراير غجازة رسمية، احتفاء بتأسيس الدولة السعودية الأولى، والذي وافق شهر فبراير من عام 1727، حيث كانت بداية عهد الإمام محمد بن سعود الذي أسس السعودية، والتي استمرت حتى عام 1818.

كانت الدولة السعودية الأولى، حسبما أعلن الإمام محمد بن سعود وقتها دولة إسلامية دستورها القرآن وسنة النبي محمد (ص)، وكانت عاصمتها وقتها منطقة الدرعية.

ما الفارق بين اليوم الوطني السعودية ويوم التأسيس؟

في السعودية يُحتفل كل عام، يوم 23 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأيضا يحصل فيه السعوديون على إجازة رسمية، لكن كثيرين يتساءلون حول الفارق بين يوم التأسيس واليوم الوطني.

والحقيقة أن الاحتفال باليوم الوطني السعودية مرتبط بتاريخ 23 سبتمبر عام 1932، وهو اليوم الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز آل سعود المملكة العربية السعودية بشكلها الحالي، حيث تم تغيير اسم المملكة إلى اسمها الحالي بدلا من المسمى القديم مملكة الحجاز وملحقاتها.

الأمر الملكي السعودي بمناسبة يوم التأسيس

وبحسب ما جاء في الأمر الملكي السعودي، اليوم، بمناسبة يوم التأسيس، فإن الدولة السعودية الأولى كانت ركيزة لأمن واستقرار المنطقة وتوحديها بعد التشتت، وفق البيان.

وذكر البيان أنّ الدولة السعودية، صمدت أمام محاولات القضاء عليها، حيث ما إن انتهت الدولة السعودية الأولى، حتى تم تأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود، والتي سقطت عام 1891.

وفي عام 1902 أسس الملك عبدالعزيز آل سعود الدولة السعودية الثاثة والتي تحمل حاليا اسم المملكة العربية السعودية، أي بعد نحو 10 أعوام من سقوط الدولة السعودية الثانية تقريبا.