«الفاو» توضح الأخطاء الشائعة في ري وفصل وتقليم فسائل النخيل

كشفت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وقطاع الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة، عن الأخطاء الشائعة في زراعة فسائل النخيل وكذلك ري المحصول مع اقتراب موسم الزراعة في مارس المقبل.

التقليم والتطويش الجائر عند فصل الفسائل قد يؤدي إلى أضرار

وأكدت المنظمة الدولية، في تقريرها، أن التقليم والتطويش الجائر عند فصل الفسائل قد يؤدي إلى أضرار، حيث تتسبب قلة الحماية للفسيلة من الحرارة والجفاف الشديد وأيضاً يؤخر من نجاح النمو الخضري، كما تتأخر فى إنتاج الثمر، والحل هو إزالة الأوراق الخارجية الجافة فقط ويترك باقي الأوراق الخضراء لحماية قلب النخلة وتطويش الأوراق أعلى قمة الورقة الحديثة أي قلب النخلة.

من الأخطاء الشائعة أيضا زراعة الفسائل في الأرض الطينية مباشرةً بدون تغيير التربة ويتسبب ذلك في موت نسبة كبيرة من الفسائل نتيجة تعرض الفسائل للأمراض الفطرية والأعفان الموجودة بالتربة الطينية والحل إنه عند زراعة الفسائل في تربة طينية يفضل أن تكون الحفرة بمقاس (1م × 1م × 1م ) يجب ملء الحفرة برمل مغسول بدلاً من التربة الطينية.

تابعت منظمة الفاو أنه عند زراعة الفسائل في كثير من الأحيان تتم بدون تغطية وهو ما يتسبب في انخفاض نسب نجاح الزراعة بنسبة كبيرة وفقد الفسائل والحل هو القيام بربط الأوراق من المنتصف دون الحزم ثم يوضع لفافة (ليف نخيل أو كيب من أوراق النخيل أو البوص) حول محور الفسيلة وخاصةً مكان قلب الفسيلة لتغطيتها وحمايتها من شدة حرارة الصيف وصقيع الشتاء وأيضاً الرياح الباردة والساخنة.

من الأخطاء الشائعة أيضا عدم كبس ودك التربة عند زراعة الفسيلة

وأشارت الفاو إلى أنه من الأخطاء الشائعة أيضا عدم كبس ودك التربة عند زراعة الفسيلة وبعد أول رية وهو ما يتسبب في وجود جيوب وفراغات هوائية مما يحدث خلخلة للفسيلة ويسمح بدخول فطريات وأعفان في التربة، ما يؤدي إلى موت الفسيلة والحل أن يتم الدك والكبس بالأيدي والأرجل مع عدم وجود فقاقيع تظهر في ماء الري على التربة والتثبيت القوي للفسيلة بعد زراعتها مباشرةً.

من الأخطاء الأخرى أيضا خلال عملية التقليم أن يتم بالقطع العشوائي غير المنتظم وهو ما يتسبب في أن يعطي عذوق أو عراجين غير منتظمة ومختلفة في الحجم والنضج، حيث تتجمع مياه الأمطار أو الثمار التالفة أو فضلات عمليات خدمة في رأس النخلة ما بين الكرنافة (الكربة) والساق، ما ينتج عنها الإصابة بالحشرات أو الأمراض الفطرية والحل هو أن يتم إزالة السعف الجاف باستخدام السيف أو المنجل الحاد وذلك بالقطع عند قواعد الجريد (الكرنافة) (الكربة) بارتفاع حوالي 15- 20 سم، على أن يكون القطع من أسفل إلى أعلى مع الميل إلى الخارج، بحيث يكون مكان القطع سطح منحدر إلى الخارج.