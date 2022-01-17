نصائح مهمة قبل عملية غرس فسائل النخيل.. تبدأ الشهر المقبل

يستعد مزارعو التمور لغرس فسائل النخيل في فبراير من كل عام، والذي يعد الشهر الأفضل للزراعة، إذ تستمر عملية الزراعة خلال مارس وأبريل المقبلين، ومن جانبها وضعت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة عددا من النصائح لعدم تلف الفسائل في هذه المرحلة الحساسة من عمر النبات.

أولا: طريقة الفصل

- يتم إزالة التربة من حول الفسيلة حتى تظهر منطقة الانفصال (مكان اتصال الفسيلة بالأم).

- تستخدم «العتلة» في الفصل بوضعها على منطقة الاتصال بين الأم والفسيلة ويطرق عليها بمطرقة حتى تنفصل الفسيلة عن الأم.

- إزالة الأوراق الخارجية الجافة وتترك الأوراق الداخلية لحماية قلب النخلة وتطويش الأوراق من الأعلى.

- المحافظة على الجذور القديمة مع إزالة الجذور العالقة والمهشمة.

- يحذر من وقوع الفسيلة على الأرض أو الطرق على قلب النخلة حتى لا يحدث شروخ في القلب (الجمارة) و تؤدي إلى موتها.

- تطهير مكان فصل فسيلة النخيل من على الأم بالمطهرات الفطرية أو استخدام الكبريت حتى لا تصاب الأم بالحشرات أو الأمراض الفطرية وأيضاً الفسائل التي تم فصلها .

- يجب الزراعة خلال فترة لا تزيد عن يومين لأن الإسراع من الزراعة يساعد على زيادة نسبة النجاح.

- يجب الزراعة خلال فترة لا تزيد عن يومين.

ثانيا: طريقة زراعة الفسائل في الأرض المستدامة

- يفضل إعداد التربة بوقت كافٍ أي شهر على الأقل من الزراعة بعمل حفرة بمقياس 70 × 70 × 70 سم في الأراضي الرملية، ويتم ري التربة من 2 إلى 5 مرات لغسيل التربة ولتسهيل سرعة النمو.

- عند زراعة الفسائل في تربة طينية يفضل أن تكون الحفرة بمقاس (1م × 1م × 1م) ويجب ملء الحفرة برمل مغسول بدلاً من التربة الطينية حتى لا تتعرض الفسائل للأمراض الفطرية والأعفان.

- عند الزراعة يجب ترك فقط دورين من الليف فوق سطح التربة وباقي قاعدة الفسيلة أسفل سطح التربة.

- تربط الأوراق من المنتصف دون الحزم ثم توضع لفافة (ليف نخيل أو كيب من أوراق النخيل أو البوص) حول محور الفسيلة وخاصة مكان قلب الفسيلة لتغطيتها وحمايتها من شدة حرارة والصقيع وأيضاً الرياح.

- يتم الري الكافي (غمر) بعد الزراعة مباشرةً، وعادة يتم الري للتربة الرملية يوميا في الصيف خاصةً في الفترة الأولى (2-3 شهور) وبعد ذلك تروى كل 2-3 أيام حسب المناخ السائد، أما الري في التربة الثقيلة فتروى كل 7-10 أيام في الفترة الأولى وبعد ذلك تروى كل 20-30 يوم حسب المناخ السائد.

- يفضل بعد 6 شهور إلى عام من زراعة النخيل البدء في نزع الحماية من حول الفسائل وبعد خروج الأوراق الجديدة من القلب ويفضل شهر (أبريل ومايو) أو (سبتمبر وأكتوبر)، كما أنه يجب الاهتمام ببرنامج وقائي للأمراض والحشرات