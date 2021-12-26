السيسي يتفقد مزارع النخيل والمانجو في توشكي: «ربنا يكملها بالخير»

قال رئيس فرع النخيل بالشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إنه قد تم زراعة 10 أصناف من المانجو تحت أشجار النخيل كتجربة تم العمل بها في مزرعة شرق العوينات للنخيل المثمر بارتفاع 6 متر، «شرق العوينات ارتفاع درجة الحرارة فيها ونسبة الرطوبة قليلة، والنخيل ضللت على شجر المانجو وأشعة الشمس لم تؤثر على المانجو».

وأضاف، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في توشكي، أنه تم البدء بالزرارعات التحميلية تحت أشجار النخيل وزراعة بعض المحاصيل كالقمح والشعير، وبعض الزراعات التحميلية كالنباتات الطبية والعطرية والخضار، وهي قيمة مضافة كبرى، «كل النخل اللي اتزرع بدري في 2018 بدأ يجيب فسايل، واحنا بنجهزها علشان في موسم 2023 نقدر نزرعها في الأرض المستديمة، وكان عندنا بشاير إنتاج السنة دي كمحصول في بعض الأشجار في الجارحي والمجدول والسيوي، وبدأ عندنا موسم 2022 بدأت الأزهار تبشر».

وسأل الرئيس «السيسي» عن عمر النخيل وموعد الإنتاج، ليرد عليه رئيس فرع النخيل بالشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي أن النخيل يبلغ عمره حاليا 3 سنوات، وبعد الموسم الثالث يتم ظهور بشاير المحصول، «في الموسم الخامس بناخد إنتاج كامل بالنسبة للمكان اللي أحنا واقفين فيه والمزروع سنة 2018».

وتابع الرئيس: «أنا بشكركم وربنا يارب يكملها بخير»