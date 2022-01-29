تكريم خريجي الدورة التدريبية الثالثة للصحفيين بأكاديمية ناصر

شهدت أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا، تخريج الدفعة الثالثة للصحفيين من دورة «أساليب التفكير والدرسات المستقبلية»، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت رئيس أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا، وبحضور اللواء أركان حرب عادل الديب مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية، وبحضور الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين.

50 صحفيا يشاركون في الدورة

ومن جانبه، قال حماد الرمحي إن الدورة تعقد بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية لصالح نقابة الصحفيين على يد نخبة من القادة والخبراء والمستشارين العسكريين، وأساتذة الجامعات وبعض نواب الوزراء، مؤكداً أن الدفعة الحالية هي الثالثة، وضمت 50 صحفياً من كل الصحف القومية والحزبية والمستقلة، وبنسبة نجاح بلغت 100%.

وأضاف رئيس لجنة التدريب، أن الدورة التدريبية الحالية شملت العديد من المحاور الأساسية، أبرزها دراسة أسس ومفاهيم الدراسات المستقبلية، وخصائص وأبعاد مجتمع المعلومات، فضلاً عن دراسة حرب المعلومات وأثرها على المجتمع، إضافة إلى أسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية.

تحديات الأمن القومي

كما شملت أساليب التفكير لاجتياز تحديات الأمن القومي، وركائز وتحديات الأمن القومي، ودور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي، ودراسة العقل البشري والتفكير، وأساليب كتابة الأوراق السياسية، وأدوات فهم النظام الدولي، ومبادئ التفكير الناقد، والعصف الذهني، والتفكير الإبداعي.

وأشار حماد الرمحي إلى تكريم خريجي الدفعة الثالثة ، وقام اللواء عادل الديب مدير مركز القوات المسلحة للدراسات الاستراتيجية بمنحهم شهادات التكريم.