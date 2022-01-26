نقابة الصحفيين تنعى ياسر رزق: ترك إرثا كبيرا من العمل والإبداع

نعى مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، والذي ظل عَلى مدار 12 عاما عضوا بمجلس النقابة مدافعا عن حقوق زملائه وكرامة المهنة.

النقابة: الصحافة المصرية فقدت فارسا من رجالها الأوفياء

وأكد مجلس النقابة، في بيان له، أن ياسر رزق ترك إرثا كبيرا من العمل والإبداع في كل مكان عمل به، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيسا لتحرير الاخبار والمصري اليوم ومجلة الإذاعة والتليفزيون، كما كان الراحل مثالا للصحفي المهني الوطني المدافع عن الحقيقة وهموم المواطن وقضايا الوطن.

وتابع أن الصحافة المصرية فقدت فارسا من رجالها الأوفياء، ولكن تلاميذه ومحبيه سيظلون دوما عَلى العهد أوفياء لمهنتهم المقدسة.