حظك اليوم برج الأسد الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعد برج الأسد أحد أقوى أبراج النارية، فهو حاد الطباع، يحرص دائما على فرض سيطرته على الآخرين، ويسعى بشكل مستمر إلى أن يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة على الأشخاص المحيطين به، فهو لديه طبيعة مسيطرة، لديه كبرياء شديد يجعل الأشخاص المحيطين به يعتقدون أنه مغرور، له جاذبية من نوع فريد تظهر في ثقته بنفسه الشديدة.

دائما ما يشعر مولود برج الأسد بمسئوليته عن الأشخاص المحيطين به، سواء كانت عائلته أو أصدقاءه أو شريك حياته، يحرص على استخدام الدبلوماسية في التعامل مع المشكلات والأزمات، ما يجعله يرغب دائما في مطالعة الحظ اليم الخاص به، ونقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

لديك فرصة كبيرة اليوم لتقوم باستغلال الموهبة التي تمتلكها بشكل جيد، ما يجعلك تتقدم للأمام وتخطو خطوات راسخة نحو النجاح وتحقيق ما ترغب في تحقيقه من أهداف وما تتطلع له من أمنيات، ويعود فضل هذا لتواجد القمر في منزل العمل في برجك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تكون تعرضت خلال الفترة الماضية إلى ضغوطات نتيجة لخلافات مع شريك حياتك أدت إلى حدوث سوء فهم بينكما، ولكن بالرغم من الضغوطات التي تمر بها يا مولود برج الأسد، فقد تستطيع اليوم أن تصحح جميع تلك المفاهيم الخاطئة، وذلك نظرا لتواجد فينوس في منزلك السادس.

الحب عند برج الأسد

بالرغم من أن مولود برج الأسد يتعرض للكثير من الخيبات في حياته العاطفية، إلا أنه لا يستطيع أن يعيش بدون حب أو بدون شريك حياة يتقاسم معه همومه وأحزانه، فهو دائم البحث عنه، لا يخجل مولود برج الأسد عن الإفصاح بمشاعره للآخرين، يخلص مولود برج الأسد لشريك حياته بشكل كبير، وبالرغم من أنه دائما يحب أن يشعر بأنه الشخصية المسيطرة في العلاقة، إلا أنه يمنح شريك حياته مساحته الخاصة.